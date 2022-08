USMo-Novic : « Al Ahly ? Je n’y pense pas »

Le nouveau coach de l’Union Sportive de Monastir a été interrogé par la chaine ON Sports au sujet de la probable confrontation avec Al Ahly dans le deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique. Darko Novic a dribblé le présentateur et a répondu : « Je ne passe pas du tout à cette éventualité. Nous avons deux matchs à disputer contre l’équipe de l’Armée Rwandaise, qui a beaucoup de qualités et il faudrait qu’on aille vraiment chercher la qualification contre elle. Nous ne sommes concentrés que sur ça. Al Ahly est un grand club. N’importe quel entraineur pourrait y réussir ».

GnetNews