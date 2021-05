Victoire tactique du CRB ! L’EST aura besoin d’un exploit à Rades

Le CR Belouizdad n’est pas un bluff. Après une phase de poule diablement bien disputée, les joueurs de Manolovic ont fait preuve de rigueur, d’application et surtout d’efficacité contre l’Espérance Sportive de Tunis et ont pris une sérieuse option pour la qualification après avoir gagné (2/0).

A la pause, les Algériens menaient (1/0). Suite à un débordement réussi sur le côté de Chetti, complètement dépassé. En face, les Sang et or étaient privés de leurs ailes. Badri et Elhouni étouffaient à cause du manque d’espace et Khenissi était dépaysé.

En deuxième période, les joueurs de Chaâbeni étaient plus entreprenants, dynamiques et percutants. Khalid a manqué le but de l’égalisation suite à un caviar offert par Ben Romdhane. Les autres assauts espérantistes ont été tous neutralisés par un adversaire qui a volontairement choisi de défendre et repartir en contre. Et il a eu raison.

A un quart d’heure de la fin, le CR Belouizdad a enclenché une contre attaque qui a porté au deuxième but. Une réalisation qui aura son pesant d’or au match retour durant lequel l’Espérance devra réaliser un authentique exploit.

GnetNews