Voici le nouveau calendrier de la Coupe de Tunisie de football

La Fédération tunisienne de football a communiqué les dates des prochains tour de la Coupe de Tunisie de football. La grande finale aura lieu le 1er juin 2025. Ceci met définitivement fin à la polémique entre l’instance du football et l’Espérance de Tunis qui avait contesté l’ancien calendrier dont la date de la finale coïncidait avec la participation des Sang et or à la Coupe du monde des clubs 2025.

Voici le nouveau calendrier

Seizièmes de finale : 30 mars 2025

Huitièmes de finale : 30 avril et 01er mai

Quarts de finale : 17 et 18 mai 2025

Demi-finales : 21 et 22 mai 2025

Finale : 1er juin 2025