Volley : L’Esperance remporte la Supercoupe

EspÃ©rance Sportive de Tunis a remportÃ© la Super Coupe de Tunisie de volley-ball en sâ€™imposant face Ã lâ€™Etoile Sportive du Sahel sur le score de 3 sets Ã 1, ce vendredi 27 novembre, au Palais des Sports dâ€™El Menzah.

AprÃ¨s avoir concÃ©dÃ© le premier set, les Sang et Or ont rÃ©ussi Ã renverser la situation en remportant les trois manches suivantes (18-25, 25-22, 25-20, 25-23).