WAC-Walid Regragui : « Nous étions comme le Real Madrid »

Vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique après avoir battu Al Ahly (2/0), le coach du Wydad de Casablanca a expliqué que ses joueurs ont appliqué les consignes à la perfection et le résultat a logiquement suivi. Walid Regragui a ensuite souligné : « Nous avons joué comme le Real Madrid contre Liverpool. Nous avons préféré laisser le monopole du ballon à Al Ahly et nous avons sur profiter de nos rares occasions. C’était notre plan de match et nous l’avons réussi. Féliciations à tous mes joueurs pour ce titre amplement mérité ».

