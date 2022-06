Wadii Al Jari : « La sélection a pris une autre dimension »

Le président de la Fédération tunisienne de football a dressé le bilan de la sélection depuis la participation à la Coupe arabe au Qatar. Interrogé ce vendredi par les médias, Al Jari a déclaré : « Nos résultats sont globalement très positifs. Nous avons disputé la finale de la Coupe arabe contre l’Algérie. Lors de la CAN, notre participation n’était pas à la hauteur de nos attentes. Nous avos obtenu notre billet pour le Mondial et nous avons gagné le tournoi amical au Japon. La sélection a pris une autre dimension. Sur le plan économique nous sommes très bien couvert. A un certain moment, la FTF payait pour disputer des matchs amicaux. Maintenant, c’est nous qui sommes payés pour participer à des tournois amicaux ».

GnetNews