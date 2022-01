Wahbi Khazri : « La force de la Tunisie réside dans le groupe »

Intrrogé par Le Figaro, l’international tunisien, Wahbi Khazri a parlé de la future participation de la sélection tunisienne à la CAN qui débutera le 9 janvier au Cameroun. Pour le joueur de l’AS Saint Etienne, toutes les équipes possèdent d’énormes qualités et la compétition sera plus difficile qu’en 2019 : « L’Algérie compte Mahrez dans ses rangs. L’Egypte peut compter sur Salah. La Tunisie ? Nous sommes un groupe de trente joueurs avec des liens très forts. Nous aurons notre mot à dire dans le tournoi. En 2019, nous avons été éliminés par le Sénégal mais nous étions tout à fait capables d’aller disputer la finale. Cette année, la concurrence sera encore plus rude ».