Wydad de Casablanca : Nabi sur le.banc

Le club marocain du Wydad Athletic Club a annoncé, ce vendredi, avoir engagé l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi pour diriger son équipe première de football, en remplacement du Portugais Paulo Sergio.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Wydad de s’appuyer sur l’expérience et les compétences du technicien tunisien pour améliorer les performances de l’équipe et renforcer sa compétitivité lors des prochaines échéances, précise le club dans un communiqué.