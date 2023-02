Zamalek : Mansour promet des primes exceptionnelles pour battre l’Espérance

Après la défaite lors du premier match au Caire contre le CRB et le nul au Soudan contre Al Marrikh, le Zamalek est troisième du groupe D avec un seul point. Ce samedi, le champion d’Egypte sera en déplacement à Rades pour y affronter l’Espérance de Tunis, leader avec six points et qui pourrait compromettre les chances du Zamalek en cas de victoire.

Le président du club cairote a parlé de cette rencontre à ON Sports TV : « Rien n’est encore joué. Nous avons encouragé le staff et les joueurs et malgré tout, nous avons les moyens de bien faire à Rades et de gagner. Nous l’avons fait auparavant et nous pouvons gagner les deux prochaines confrontations ».