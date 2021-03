Zamalek-Nabih : « Nous allons battre l’Espérance »

L’arrivée de Patrice Carteron sur le banc du Zamalek a remonté le moral aux joueurs et au staff du club cairote. Interrogé par On Time Sports, le directeur de la section football, Oussama Nabih a déclaré : « Le coach français a beaucoup d’ambitions et avec la direction du club il va contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Nous avons la chance de gérer une des meilleures générations du Zamalek. Nous pouvons dominer l’Espérance, même si le staff prend encore ses repères ».

