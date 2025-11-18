Ligue 1 : Voici le programme de la quinzième journée
18-11-2025
Voici le programme des rencontres de la 15ème journée de Ligue 1 :
Samedi 22 novembre :
AS Marsa 14h00 JS Omrane
JS Kairouanaise 14h00 ES Métlaoui
Espérance Sportive de Zarzis 14h00 Club Athlétique Bizertin
Dimanche 23 novembre :
Etoile Sportive du Sahel 14h00 Club Sportif Sfaxien
Olympique de Béja 14h00 Club Africain
Stade Tunisien 14h00 AS Gabés
AS Soliman 14h00 Union Sportive Monastirienne
Mercredi 26 novembre :
Espérance Sportive de Tunis 14h00 US Ben Guerdane