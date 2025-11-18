Ligue 1 : Voici le programme de la quinzième journée

18-11-2025

Voici le programme des rencontres de la 15ème journée de Ligue 1 :

Samedi 22 novembre :

AS Marsa 14h00 JS Omrane

JS Kairouanaise 14h00 ES Métlaoui

Espérance Sportive de Zarzis 14h00 Club Athlétique Bizertin

Dimanche 23 novembre :

Etoile Sportive du Sahel 14h00 Club Sportif Sfaxien

Olympique de Béja 14h00 Club Africain

Stade Tunisien 14h00 AS Gabés

AS Soliman 14h00 Union Sportive Monastirienne

Mercredi 26 novembre :

Espérance Sportive de Tunis 14h00 US Ben Guerdane

