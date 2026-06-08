Tabagisme des jeunes : le ministère de la Santé envisage d’interdire la vente de cigarettes aux mineurs

Le responsable du programme national de lutte contre le tabagisme annonce une révision du cadre légal pour mieux protéger enfants et adolescents.

Le ministère de la Santé envisage d’interdire la vente de cigarettes aux moins de 18 ans. L’annonce a été faite par Fayçel Samaali, médecin et responsable du programme national de lutte contre le tabagisme, lors d’une intervention sur les ondes de la Radio Nationale le 7 juin.

Le spécialiste a insisté sur l’urgence de protéger les jeunes et les enfants, soulignant que les dérivés de la cigarette classique constituent un vecteur d’entrée particulièrement efficace vers la dépendance pour cette tranche d’âge.

Une réforme législative et pédagogique en vue

Au-delà de l’interdiction de vente aux mineurs, le ministère envisage une révision plus large du cadre légal. Des contenus pédagogiques pourraient être intégrés dans les manuels scolaires afin d’expliquer aux élèves les mécanismes de la dépendance et les comportements à risque.

La cigarette électronique dans le viseur

Fayçel Samaali a également abordé la question de la cigarette électronique, présentée par certains comme une alternative à la cigarette classique. Il a fermement rejeté cette approche, y voyant une stratégie délibérée des industriels du tabac pour maintenir leur emprise sur les consommateurs, en particulier les plus jeunes.