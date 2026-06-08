Pétrole : le Brent repasse au-dessus de 97 dollars sur fond de frappes irano-israéliennes

08-06-2026

Les tensions militaires au Moyen-Orient relancent la pression sur les marchés énergétiques, malgré une décision de l’OPEP+ d’augmenter sa production en juillet.

Les cours du pétrole ont nettement rebondi ce lundi, les contrats à terme sur le Brent progressant de plus de 4 % pour dépasser le seuil des 97 dollars le baril, après deux séances consécutives de repli. Le regain de tensions entre l’Iran et Israël, qui ont échangé des frappes de missiles dans la journée, a ravivé les craintes sur la sécurité des approvisionnements régionaux.

La quasi-fermeture persistante du détroit d’Ormuz continue de peser sur les flux énergétiques en provenance du Golfe persique, maintenant une pression structurelle à la hausse sur les prix. Les espoirs de Donald Trump d’obtenir un nouveau cessez-le-feu de 60 jours avec Téhéran semblent, pour l’heure, fragilisés par l’escalade en cours.

L’OPEP+ relève ses quotas malgré les incertitudes

Dans ce contexte tendu, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés a néanmoins approuvé une augmentation de sa production pour le mois de juillet, à hauteur de 188 000 barils par jour supplémentaires. Une décision qui intervient en dépit des risques persistants pesant sur l’offre, et dont l’effet sur les prix reste à mesurer face à la volatilité géopolitique ambiante.

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