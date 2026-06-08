Grève des avocats dans cinq gouvernorats : la profession hausse le ton avant une mobilisation nationale

Les barreaux de Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia et Kasserine observent ce lundi un arrêt de travail dans l’ensemble des tribunaux de leurs régions.

Les avocats de cinq gouvernorats du Centre et du Centre-Est ont entamé ce lundi une grève présentielle dans toutes les juridictions concernées, en signe de protestation contre la dégradation du service public de la justice.

Cette action s’inscrit dans le cadre du calendrier de mobilisation arrêté par le Conseil de l’Ordre national des avocats lors de sa réunion du 13 mai dernier. Elle constitue une étape intermédiaire avant l’échéance majeure du 18 juin, date à laquelle une grève générale nationale est prévue dans l’ensemble des tribunaux du pays.

Rassemblement à Sousse dès 9h30

Un rassemblement régional est organisé ce matin devant le tribunal de première instance de Sousse 1, à partir de 9h30. Il réunira les avocats des cinq gouvernorats mobilisés, en présence du bâtonnier, des présidents des sections régionales et des membres du Conseil de l’Ordre national.

Un secteur sous tension

Les organisateurs dénoncent les dysfonctionnements persistants qui affectent le fonctionnement de la justice tunisienne, sans pour autant préciser publiquement la nature exacte des revendications. La profession avertit que la grève du 18 juin devrait perturber significativement l’activité judiciaire à l’échelle nationale si aucune réponse n’est apportée d’ici là.