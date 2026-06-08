Baccalauréat 2026 : les épreuves écrites se poursuivent jusqu’au 10 juin

08-06-2026

Plus de 162 000 candidats composent cette semaine dans le cadre de la session principale du baccalauréat tunisien.

Les candidats à la session principale du baccalauréat 2026 ont repris ce lundi leurs épreuves écrites, qui se poursuivront jusqu’au mercredi 10 juin.

Au total, 162 435 candidats participent à cette session, répartis comme suit : 135 274 élèves issus des lycées publics, 18 943 des établissements privés, et 8 218 candidats se présentant à titre individuel.

Les résultats de la session principale sont attendus pour le 23 juin 2026.

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