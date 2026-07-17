210 dÃ©parts de feu en 24 heures : la canicule fait flamber le nombre d’incendies en Tunisie

La vague de chaleur qui touche actuellement la Tunisie s’accompagne d’une recrudescence inquiÃ©tante des incendies. En l’espace de 24 heures, les unitÃ©s de la Protection civile sont intervenues pour maÃ®triser 210 dÃ©parts de feu, un bilan qui traduit les risques accrus liÃ©s aux tempÃ©ratures extrÃªmes et Ã la sÃ©cheresse persistante.

Selon le porte-parole de la Protection civile, les services de secours ont menÃ© 746 interventions au cours des derniÃ¨res 24 heures. Outre les incendies, les Ã©quipes sont intervenues Ã 182 reprises pour des opÃ©rations de secours et de sauvetage sur les routes, ont effectuÃ© 322 interventions mÃ©dicales hors accidents de la circulation, assurÃ© 13 opÃ©rations sur les plages et menÃ© 19 autres missions de diverses natures.

Un risque d’incendie amplifiÃ© par la canicule

Cette hausse des dÃ©parts de feu survient alors que le pays traverse un Ã©pisode de chaleur particuliÃ¨rement intense. Les prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques annoncent un pic ce vendredi 17 juillet, avec des tempÃ©ratures pouvant dÃ©passer les normales saisonniÃ¨res de prÃ¨s de 13Â°C dans plusieurs rÃ©gions. Ces conditions favorisent considÃ©rablement les dÃ©parts de feu, notamment dans les zones forestiÃ¨res, les terres agricoles, les espaces naturels et aux abords des routes.

Face Ã cette situation, la Protection civile appelle les citoyens Ã une vigilance accrue, recommandant de s’assurer que les mÃ©gots de cigarettes soient totalement Ã©teints avant d’Ãªtre jetÃ©s, et rappelant qu’il est strictement interdit de les abandonner dans la nature ou au bord des routes. Les autoritÃ©s invitent Ã©galement toute personne constatant un dÃ©part de fumÃ©e ou un incendie Ã alerter immÃ©diatement les secours, afin de permettre une intervention rapide.

Une vÃ©gÃ©tation extrÃªmement vulnÃ©rable

Les spÃ©cialistes soulignent que les Ã©pisodes de forte chaleur rendent la vÃ©gÃ©tation particuliÃ¨rement sÃ¨che et inflammable. Dans ces conditions, un simple mÃ©got, une Ã©tincelle, un barbecue mal maÃ®trisÃ© ou des travaux produisant des projections incandescentes peuvent suffire Ã dÃ©clencher un incendie susceptible de se propager rapidement sous l’effet du vent et des fortes tempÃ©ratures.

Au-delÃ des dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels, ces sinistres mobilisent d’importants moyens humains et logistiques, alors que les services de secours doivent parallÃ¨lement faire face Ã une hausse des interventions liÃ©es aux malaises causÃ©s par la chaleur, aux accidents de la route et aux activitÃ©s estivales sur les plages.

Ã€ l’approche de la journÃ©e de vendredi, annoncÃ©e comme la plus chaude de cet Ã©pisode caniculaire, les autoritÃ©s renouvellent leur appel Ã la prudence, rappelant que le respect des consignes de prÃ©vention demeure le meilleur moyen de limiter les risques et d’Ã©viter que cette vague de chaleur ne se traduise par une succession de catastrophes Ã©vitables.