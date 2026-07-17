SixiÃ¨me nuit de bombardements amÃ©ricains en Iran : au moins huit morts dans des frappes sur les infrastructures

Un mÃ©dia d’Ã‰tat iranien a annoncÃ©, ce vendredi, que des frappes amÃ©ricaines menÃ©es contre des infrastructures dans le sud et l’ouest de l’Iran avaient fait au moins huit morts et 20 blessÃ©s. Selon l’agence officielle Irna, plusieurs infrastructures ont Ã©tÃ© visÃ©es dans diffÃ©rentes provinces du pays, dont six ponts dans la province mÃ©ridionale de Hormozgan, qui borde le dÃ©troit stratÃ©gique d’Ormuz.

Les Ã‰tats-Unis ont bombardÃ© l’Iran pour la sixiÃ¨me nuit consÃ©cutive, TÃ©hÃ©ran accusant Washington d’avoir visÃ© des cibles civiles et menaÃ§ant de frapper en retour des infrastructures dans l’ensemble de la rÃ©gion du Golfe. L’armÃ©e amÃ©ricaine a affirmÃ©, sur X, avoir attaquÃ© dans la nuit de jeudi Ã vendredi des dizaines de cibles militaires iraniennes, parmi lesquelles des sites de surveillance cÃ´tiÃ¨re et de dÃ©fense aÃ©rienne, des infrastructures logistiques militaires ainsi que des installations maritimes. L’Iran, de son cÃ´tÃ©, rapporte des bombardements ayant Ã©galement touchÃ© un aÃ©roport et une gare.

Un porte-parole de l’armÃ©e iranienne, citÃ© par la tÃ©lÃ©vision d’Ã‰tat, a averti que si les AmÃ©ricains continuaient de frapper les infrastructures du pays, l’ensemble des infrastructures de la rÃ©gion deviendrait des cibles lÃ©gitimes pour l’Iran.

Un bilan humain qui s’alourdit depuis le 22 juin

Le ministÃ¨re iranien de la SantÃ© a par ailleurs indiquÃ©, ce vendredi, que 38 personnes avaient Ã©tÃ© tuÃ©es et plus de 400 blessÃ©es lors des frappes amÃ©ricaines menÃ©es sur l’Iran depuis le 22 juin, selon un bilan arrÃªtÃ© Ã 6h30 heure locale. Le porte-parole du ministÃ¨re, Hossein Kermanpour, a prÃ©cisÃ© que trois femmes et un mineur figuraient parmi les victimes.

En reprÃ©sailles, les Gardiens de la rÃ©volution iraniens ont affirmÃ©, ce vendredi, avoir bombardÃ© deux sites de radars appartenant aux Ã‰tats-Unis Ã Oman, sur la rive sud du dÃ©troit d’Ormuz.