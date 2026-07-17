Vague de chaleur : un vÃ©tÃ©rinaire appelle Ã renforcer la protection du cheptel

Face Ã la vague de chaleur exceptionnelle qui touche la Tunisie, le vÃ©tÃ©rinaire et enseignant hospitalo-universitaire Ahmed Rejeb a appelÃ© les Ã©leveurs et propriÃ©taires d’animaux Ã renforcer les mesures de prÃ©vention afin d’Ã©viter les coups de chaleur et leurs consÃ©quences graves sur la santÃ© animale.

Il a soulignÃ© que les fortes tempÃ©ratures peuvent entraÃ®ner une baisse de la production animale et fragiliser le cheptel, notamment les bovins, les ovins et les volailles. Parmi ses principales recommandations, il insiste sur la nÃ©cessitÃ© de maintenir les animaux dans des espaces ombragÃ©s et bien aÃ©rÃ©s, Ã l’abri du soleil, tout en leur garantissant un accÃ¨s permanent Ã une eau fraÃ®che et propre. Il conseille Ã©galement d’Ã©viter le transport des animaux durant les heures les plus chaudes, entre 11h et 16h, en privilÃ©giant les dÃ©placements tÃ´t le matin ou pendant la nuit. Pour les troupeaux, le pÃ¢turage devrait Ãªtre organisÃ© en dÃ©but de matinÃ©e ou en soirÃ©e, tandis que l’alimentation des ruminants gagnerait Ã Ãªtre distribuÃ©e aux moments les moins chauds, la digestion pouvant elle-mÃªme Ã©lever la tempÃ©rature corporelle des animaux.

Une vigilance particuliÃ¨re pour certaines espÃ¨ces

Le spÃ©cialiste a par ailleurs alertÃ© sur la sensibilitÃ© particuliÃ¨re de certaines espÃ¨ces, notamment les chiens, qui supportent difficilement les fortes chaleurs et doivent Ãªtre maintenus Ã l’abri, avec une hydratation suffisante. Pour les Ã©levages de volailles, il recommande des installations correctement ventilÃ©es ainsi que des solutions de secours, comme des gÃ©nÃ©rateurs Ã©lectriques, afin de pallier d’Ã©ventuelles coupures de courant susceptibles d’affecter les systÃ¨mes de refroidissement.

Ahmed Rajab a Ã©galement rappelÃ© que le changement climatique favorise l’apparition de nouvelles maladies animales, notamment Ã travers la prolifÃ©ration d’insectes vecteurs durant les pÃ©riodes de forte chaleur, appelant Ã une meilleure hygiÃ¨ne des Ã©tables et des espaces d’Ã©levage afin de limiter les risques sanitaires.

Il a enfin insistÃ© sur l’importance de la prÃ©vention, rappelant que les animaux peuvent eux aussi Ãªtre victimes de coups de chaleur â€” dont les signes incluent des difficultÃ©s respiratoires, une salivation excessive ou une grande faiblesse â€” et que la protection du cheptel constitue un enjeu majeur pour la sÃ©curitÃ© alimentaire.