Les pharmaciens menacent de suspendre le tiers payant Ã partir du 1er aoÃ»t face aux impayÃ©s de la CNAM

Le bureau national du Syndicat tunisien des propriÃ©taires de pharmacies privÃ©es a dÃ©cidÃ© de suspendre le systÃ¨me du tiers payant Ã compter du samedi 1er aoÃ»t 2026, si la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ne respecte pas, d’ici cette date, l’ensemble de ses engagements financiers et contractuels envers les pharmaciens. Le syndicat prÃ©cise que le vendredi 31 juillet constituera le dernier dÃ©lai pour maintenir ce dispositif, en l’absence d’un rÃ¨glement des sommes dues.

Dans un communiquÃ© publiÃ© ce jeudi, le Bureau national explique que cette dÃ©cision fait suite Ã l’aggravation de la crise financiÃ¨re que traversent les pharmacies privÃ©es, laquelle aurait atteint des niveaux sans prÃ©cÃ©dent en raison de l’accumulation des dettes et du non-paiement des crÃ©ances. Cette situation a dÃ©jÃ conduit un nombre croissant de pharmacies Ã cesser, de facto, d’appliquer le tiers payant, faute de pouvoir s’approvisionner correctement en mÃ©dicaments.

Des engagements non respectÃ©s selon le syndicat

Le syndicat affirme que la CNAM n’a pas honorÃ© les engagements Ã©crits et contractuels prÃ©vus dans l’accord signÃ© le 15 janvier 2026, malgrÃ© de nombreuses correspondances et rÃ©unions tenues avec les responsables de la Caisse et du ministÃ¨re des Affaires sociales. Il rappelle notamment qu’au cours de la rÃ©union du 25 juin 2026, le versement de trois tranches de paiement avait Ã©tÃ© convenu, alors qu’une seule a finalement Ã©tÃ© rÃ©glÃ©e.

Le bureau national dÃ©nonce par ailleurs plusieurs pratiques qu’il juge contraires Ã la loi et aux accords en vigueur : le refus de rÃ©gler les factures de certains pharmaciens, la fermeture de la plateforme Ã©lectronique jusqu’alors utilisÃ©e et son remplacement par une nouvelle plateforme sans pÃ©riode de transition, ainsi que la multiplication des poursuites judiciaires engagÃ©es contre plusieurs officines. Selon le syndicat, ces mesures menacent la pÃ©rennitÃ© des pharmacies et leur capacitÃ© Ã assurer l’approvisionnement en mÃ©dicaments.

Vers des procÃ©dures judiciaires et un appel Ã l’intervention du gouvernement

Le syndicat a chargÃ© son service juridique d’engager les procÃ©dures judiciaires et administratives nÃ©cessaires afin de contraindre la CNAM Ã respecter la lÃ©gislation, les conventions et ses engagements contractuels, tout en assurant le suivi des dossiers relatifs aux poursuites visant certaines pharmacies.

Il a enfin appelÃ© la cheffe du gouvernement, ainsi que les ministres de la SantÃ©, des Affaires sociales, du Commerce et des Finances, Ã intervenir en urgence afin de sauver le secteur et de garantir la continuitÃ© de l’approvisionnement des citoyens en mÃ©dicaments, soulignant que les pharmacies privÃ©es constituent Â« un pilier essentiel de la sÃ©curitÃ© sanitaire et pharmaceutique nationale Â».