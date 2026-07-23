90 incendies de forêt recensés en Tunisie depuis le 11 juillet, aucune perte humaine

La Tunisie fait face à une recrudescence des incendies de forêt sous l’effet de la vague de chaleur exceptionnelle qui touche le pays. Entre le 11 et le 22 juillet, 90 feux de forêt ont été recensés, dont 77 ont été totalement maîtrisés, 10 se trouvent en phase de refroidissement, et trois demeurent actifs, a annoncé, ce mercredi, Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi à la Direction des opérations de l’Office national de la Protection civile.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Office à Tunis, le responsable a indiqué qu’aucune perte humaine n’avait été enregistrée, malgré l’ampleur des incendies, attribuant la majorité des départs de feu à la vague de chaleur exceptionnelle que traverse actuellement le pays.

Trois foyers encore actifs

Les trois incendies encore en cours se situent à Jebel Takrouna, dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef), à Cap Negro, dans la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja), ainsi que dans les forêts de Raf Raf, Sidi Ali El Mekki et Ghar El Melh (gouvernorat de Bizerte).

Une hausse marquée par rapport à 2025

Depuis le 1er juin, les unités de la Protection civile ont recensé 101 incendies de forêt, ayant ravagé 1 787,7 hectares, contre 62 interventions et 300 hectares parcourus par les flammes sur la même période en 2025 — soit une forte hausse tant du nombre d’incendies que des superficies touchées.

Près de 2 700 interventions en 72 heures

Par ailleurs, Khalil Mechri a indiqué que les unités de la Protection civile avaient effectué près de 2 700 interventions au cours des 72 dernières heures à travers le pays, soit environ quatre interventions toutes les cinq minutes. Durant cette période, 900 incendies, toutes catégories confondues, ont été enregistrés — ce qui représente, en moyenne, un départ de feu toutes les cinq minutes.