Kaïs Saïed réunit les ministres concernés face aux coupures d’eau, d’électricité et aux incendies

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, hier après-midi au palais de Carthage, une réunion réunissant le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, le ministre de l’Équipement, de l’Habitat et chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, le PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Fayçal Trifa, le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux, Abdelhamid Menjja, ainsi que le directeur général de l’Office national de la Protection civile, le colonel-major Mohamed Rached Souissi.

Le chef de l’État a affirmé, en ouverture de cette réunion, qu’il suit de près, heure par heure, la situation dans l’ensemble du pays, soulignant que les coupures d’eau et d’électricité, ainsi que les incendies survenus récemment, constituent des phénomènes anormaux. Il a martelé que l’État ne resterait pas les bras croisés face à quiconque chercherait à maltraiter les citoyens ou à attiser les tensions.

Le président de la République est également revenu sur les coupures d’eau et d’électricité qui se sont prolongées, dans plusieurs régions, au-delà de vingt-quatre heures — une situation à laquelle il convient, selon lui, de mettre fin immédiatement, tout en insistant sur la nécessité d’informer préalablement les citoyens et de choisir des créneaux horaires adaptés lorsque de telles coupures s’avèrent nécessaires.

Le chef de l’État a par ailleurs salué les efforts déployés par les unités de la Protection civile, en coordination avec les différentes structures militaires, sécuritaires et administratives, ainsi que les interventions rapides et efficaces menées pour maîtriser les incendies et limiter leur propagation, saluant l’engagement sans limite dont chacun a fait preuve au nom du devoir national.

Le président de la République a conclu en réaffirmant sa conviction dans la conscience profonde du peuple tunisien, contre laquelle viendraient se briser toutes les tentatives de maltraitance, quelle qu’en soit l’origine et quelle que soit leur intensité.