Bulletin météo : passages nuageux et températures stables ce jeudi
23-07-2026
Le temps sera marqué, ce jeudi 23 juillet 2026, par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. La nébulosité deviendra parfois plus dense en cours d’après-midi sur les hauteurs de l’ouest du Centre, où pourraient se former des cellules orageuses locales accompagnées de quelques précipitations.
Les températures resteront stables par rapport à la veille.
Le vent soufflera de secteur ouest, avec une intensité faible à modérée, tandis que la mer sera peu agitée.