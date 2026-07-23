Bulletin météo : passages nuageux et températures stables ce jeudi

23-07-2026

Le temps sera marqué, ce jeudi 23 juillet 2026, par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. La nébulosité deviendra parfois plus dense en cours d’après-midi sur les hauteurs de l’ouest du Centre, où pourraient se former des cellules orageuses locales accompagnées de quelques précipitations.

Les températures resteront stables par rapport à la veille.

Le vent soufflera de secteur ouest, avec une intensité faible à modérée, tandis que la mer sera peu agitée.

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