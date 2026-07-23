Bulletin météo : passages nuageux et températures stables ce jeudi

Le temps sera marqué, ce jeudi 23 juillet 2026, par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. La nébulosité deviendra parfois plus dense en cours d’après-midi sur les hauteurs de l’ouest du Centre, où pourraient se former des cellules orageuses locales accompagnées de quelques précipitations.

Les températures resteront stables par rapport à la veille.

Le vent soufflera de secteur ouest, avec une intensité faible à modérée, tandis que la mer sera peu agitée.