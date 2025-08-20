À partir du 1er septembre, un contrat de formation obligatoire pour l’inscription au permis de conduire

20-08-2025

L’Agence technique du transport terrestre (ATTT) a annoncé, mercredi 20 août 2025, qu’à partir du 1er septembre prochain, tout candidat souhaitant passer l’examen théorique pour l’obtention du permis de conduire devra obligatoirement inclure dans son dossier une copie du contrat de formation signé par le candidat et contresigné et tamponné par l’établissement de formation concerné.

L’agence précise que tout dossier incomplet, ne comportant pas ce document, sera automatiquement rejeté, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une nouvelle tentative pour les candidats ayant déjà échoué à l’épreuve théorique.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 23 du décret gouvernemental n°510 de 2021, en date du 18 juin 2021, qui fixe les catégories de permis de conduire ainsi que les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.

Gnetnews

