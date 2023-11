Tunisie : Une circulaire de la BCT pour rÃ©gir les frais bancaires, en hausse excessive (Abassi)

Tunisie : Une circulaire de la BCT pour régir les frais bancaires, en hausse excessive (Abassi)

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a affirmé que la BCT travaille d’une manière stratégique, conformément à des plans d’action clairs, et adaptés à la spécificité de la conjoncture actuelle, signalant que le fait que les difficultés aient été surmontées pendant la crise du Covid, aux moindrex frais, le prouve.

Intervenu, hier, à une journée d’études parlementaires autour de l’Institut d’émission, Abassi a indiqué que 40 % des bénéfices réalisés par les banques sont dirigés vers l’Etat, les banques ne réalisent pas toutes des bénéfices, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, évoqué la hausse excessive des frais des services bancaires, signalant que la banque centrale est en train de mettre les dernières touches pour la préparation d’une circulaire, organisant de tels tarifs.

S’agissant du changement de la monnaie, il a expliqué que cette opération requiert une technologie de pointe pour prévenir les risques, et l’opération d’impression prend beaucoup de temps. « Le changement de la monnaie est possible, mais les priorités actuelles consistent à encourager les transactions financières via le paiement électronique », a-t-il souligné.

Le chef de la banque des banques a annoncé qu’un projet de loi est en cours d’élaboration, inhérent à l’inclusion financière, et sera bientôt soumis à l’Assemblée. Il comportera de nombreuses réformes, en termes de digitalisation et d’ouverture de comptes en devise.

« La Tunisie devrait être dotée d’un nouveau système de paiement à l’orée de 2026 », a-t-il prédit.

Gnetnews