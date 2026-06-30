Addiction : un programme tunisien aide les femmes à reconstruire leur vie

30-06-2026

En Tunisie, une initiative récente a mis en lumière les difficultés rencontrées par les femmes sortant d’une période de dépendance, qu’il s’agisse du regard parfois dur de la société, des fragilités financières ou encore de l’absence de qualifications leur permettant de retrouver un emploi.

Au cœur de ce dispositif se trouve le centre « Tanit », relevant de l’hôpital Razi à Manouba, qui suit aujourd’hui plus de 150 femmes à travers un accompagnement à la fois médical et social. Référence depuis 2025 en matière de traitement par méthadone pour les personnes dépendantes à l’héroïne, l’établissement a élargi son offre en proposant des formations pratiques, en coiffure comme en cuisine, rendues possibles grâce au concours de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

Encadrées par des professionnels et menées en petits effectifs, ces sessions sont organisées en partenariat avec l’Association tunisienne de médecine de l’addiction (STAdd). L’objectif : donner aux femmes concernées les moyens de gagner en indépendance financière et de retrouver durablement leur place dans la société.

À travers cette alliance entre soins, soutien psychologique et apprentissage d’un métier, le centre Tanit ambitionne de devenir une référence en Tunisie en matière d’inclusion sociale, tout en contribuant à réduire les inégalités qui touchent particulièrement les femmes en situation de vulnérabilité.

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