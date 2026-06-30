Meurtre d’un chauffeur de taxi au Kram : la peine de mort prononcée contre l’agresseur

30-06-2026

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la peine de mort un jeune homme reconnu coupable du meurtre d’un chauffeur de taxi, survenu lors d’un braquage particulièrement violent dans la zone du Kram.

Selon les éléments du dossier, l’accusé aurait sollicité une course depuis le centre de Tunis vers Le Kram afin d’attirer sa victime, avant de l’agresser une fois arrivés dans un lieu isolé. Muni d’un couteau, il aurait infligé plusieurs coups au chauffeur, puis lui aurait dérobé son téléphone portable et une somme d’argent avant de prendre la fuite.

Transporté en urgence à l’hôpital dans un état critique, le chauffeur de taxi avait subi une intervention chirurgicale, mais avait succombé à ses blessures après une semaine passée en soins intensifs. Une enquête menée rapidement par les forces de sécurité avait permis d’identifier et d’interpeller le suspect, poursuivi pour homicide volontaire avec circonstance aggravante, ainsi que pour vol avec violence et usage d’une arme blanche.

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