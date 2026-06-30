Véhicules électriques : les ventes du premier trimestre 2026 déjà au niveau de toute l’année 2025

Le fondateur du Grand Prix de l’efficacité énergétique en Tunisie, Nabil Jridet, a affirmé ce mardi 30 juin 2026 que les ventes de voitures électriques enregistrées au premier trimestre 2026 équivalent déjà au total des ventes réalisées sur toute l’année 2025.

Invité à s’exprimer sur les ondes de la Radio nationale, Nabil Jridet a précisé qu’environ 600 véhicules électriques ont été vendus au cours des trois premiers mois de l’année en cours.

Il a par ailleurs souligné que ce chiffre est appelé à progresser davantage si des solutions sont trouvées à la problématique des bornes de recharge publiques.