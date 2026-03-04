Affaire Chokri Belaïd : Béchir Akremi condamné à 23 ans de prison, Habib Ellouz à 13 ans

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a rendu deux lourds verdicts dans les dossiers liés à l’assassinat du militant de gauche Chokri Belaïd.

L’ancien procureur de la République révoqué Béchir Akremi a été condamné à 23 ans de prison ferme dans deux affaires en lien avec ce dossier. Habib Ellouz, membre du Mouvement Ennahdha, a quant à lui écopé de 13 ans de prison.

L’assassinat de Chokri Belaïd, figure emblématique de la gauche tunisienne, avait profondément secoué la Tunisie le 6 février 2013. Plus de dix ans après les faits, ces condamnations marquent une étape majeure dans la quête de justice pour sa famille et ses proches.

