Affaire Chokri Belaïd : Béchir Akremi condamné à 23 ans de prison, Habib Ellouz à 13 ans

04-03-2026

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a rendu deux lourds verdicts dans les dossiers liés à l’assassinat du militant de gauche Chokri Belaïd.

L’ancien procureur de la République révoqué Béchir Akremi a été condamné à 23 ans de prison ferme dans deux affaires en lien avec ce dossier. Habib Ellouz, membre du Mouvement Ennahdha, a quant à lui écopé de 13 ans de prison.

L’assassinat de Chokri Belaïd, figure emblématique de la gauche tunisienne, avait profondément secoué la Tunisie le 6 février 2013. Plus de dix ans après les faits, ces condamnations marquent une étape majeure dans la quête de justice pour sa famille et ses proches.

