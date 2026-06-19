Affaire de corruption à la Compagnie des phosphates de Gafsa : des peines allant jusqu’à 12 ans de prison

Plus de vingt accusés condamnés, parmi lesquels d’anciens responsables et ex-directeurs généraux de l’entreprise publique

Des peines de 5 à 12 ans de prison

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu, ce jour, plusieurs jugements à l’encontre de plus de vingt accusés impliqués dans une affaire de corruption. Les peines prononcées s’échelonnent de cinq à douze ans de prison, assorties d’amendes.

D’anciens dirigeants de la Compagnie des phosphates de Gafsa parmi les condamnés

Parmi les personnes condamnées figurent d’anciens responsables et ex-directeurs généraux de la Compagnie des phosphates de Gafsa. Ils étaient poursuivis pour des irrégularités financières et des détournements de fonds commis au sein de l’entreprise publique.

Des charges multiples retenues par la justice

Les accusés répondaient notamment des charges d’abus de fonction par un agent public en vue d’obtenir un avantage indu, de préjudice causé à l’administration, de violation de la réglementation en vigueur, de complicité dans ces faits, ainsi que de blanchiment d’argent.