Affaire Zied El Heni : la plaidoirie reportée au 26 juin
19-06-2026
La chambre pénale de la cour d’appel de Tunis fixe un report jugé définitif
Un report présenté comme définitif
La chambre pénale près la cour d’appel de Tunis a décidé, ce vendredi, de reporter l’examen de l’affaire du journaliste Zied El Heni à l’audience du 26 juin. Ce report a été présenté comme définitif s’agissant de la tenue de la plaidoirie.
Une accusation liée à une publication évoquant des données judiciaires
Le journaliste est poursuivi pour atteinte à autrui via les réseaux de communication publics, à la suite d’une publication dans laquelle il avait évoqué des données relevant du dossier judiciaire.