Affaire Zied El Heni : la plaidoirie reportée au 26 juin

19-06-2026

La chambre pénale de la cour d’appel de Tunis fixe un report jugé définitif

Un report présenté comme définitif

La chambre pénale près la cour d’appel de Tunis a décidé, ce vendredi, de reporter l’examen de l’affaire du journaliste Zied El Heni à l’audience du 26 juin. Ce report a été présenté comme définitif s’agissant de la tenue de la plaidoirie.

Une accusation liée à une publication évoquant des données judiciaires

Le journaliste est poursuivi pour atteinte à autrui via les réseaux de communication publics, à la suite d’une publication dans laquelle il avait évoqué des données relevant du dossier judiciaire.

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