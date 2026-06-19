Affaire Zied El Heni : la plaidoirie reportée au 26 juin

La chambre pénale de la cour d’appel de Tunis fixe un report jugé définitif

Un report présenté comme définitif

La chambre pénale près la cour d’appel de Tunis a décidé, ce vendredi, de reporter l’examen de l’affaire du journaliste Zied El Heni à l’audience du 26 juin. Ce report a été présenté comme définitif s’agissant de la tenue de la plaidoirie.

Une accusation liée à une publication évoquant des données judiciaires

Le journaliste est poursuivi pour atteinte à autrui via les réseaux de communication publics, à la suite d’une publication dans laquelle il avait évoqué des données relevant du dossier judiciaire.