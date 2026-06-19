Le Professeur Slim Laghmani élu juge au Tribunal International du Droit de la Mer

Une victoire diplomatique dès le premier tour, obtenue à l’occasion du 70ème anniversaire du ministère des Affaires étrangères

Une élection dès le premier tour à New York

Le Professeur Slim Laghmani a été élu, ce jeudi, juge au Tribunal International du Droit de la Mer pour le mandat 2026-2035. Le candidat tunisien a été désigné dès le premier tour lors des élections organisées au siège des Nations Unies, dans le cadre de la trente-sixième réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Cette élection intervient alors que la diplomatie tunisienne célèbre cette année le 70ème anniversaire de la création de son ministère des Affaires étrangères.

Une reconnaissance des compétences tunisiennes

Pour le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, ce résultat illustre la confiance accordée par la communauté internationale à la Tunisie ainsi qu’à ses compétences scientifiques, juridiques et académiques. Il consacre également le parcours du Pr. Laghmani, considéré comme l’un des spécialistes les plus reconnus du droit international public et du droit de la mer, aux échelles régionale et internationale.

Une campagne diplomatique de longue haleine

Ce succès résulte d’efforts diplomatiques soutenus, menés conformément aux orientations du président de la République. La démarche a débuté par l’obtention du soutien de l’Union africaine, avant de se poursuivre à travers de nombreux contacts bilatéraux entre le ministre des Affaires étrangères et ses homologues des États parties à la Convention.

Les missions permanentes de la Tunisie à New York et à Addis-Abeba ont activement contribué à cette mobilisation, en organisant notamment des rencontres directes entre le candidat et les représentants des États parties, à l’occasion de ses déplacements à New York et en Éthiopie. Les structures du ministère, la mission permanente de Genève et l’ensemble des ambassades tunisiennes ont également participé à cet effort collectif de mobilisation.

Une représentation renforcée pour l’Afrique et le monde arabe

Cette élection revêt une portée particulière en ce qu’elle renforce la présence du continent africain et du monde arabe au sein du Tribunal International du Droit de la Mer, l’une des principales juridictions internationales chargées de l’application de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.

Un engagement constant pour la légalité internationale

La candidature du Pr. Laghmani s’inscrit dans la continuité de l’engagement tunisien en faveur du droit international, de l’État de droit et du règlement pacifique des différends. Le ministère a par ailleurs exprimé sa gratitude aux États qui ont soutenu la candidature tunisienne, saluant la solidité des relations de coopération unissant la Tunisie à ses partenaires internationaux.