Affaire de corruption financière : Marouane Mabrouk condamné à 14 ans de prison en appel

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a rendu, hier, son verdict dans le dossier concernant l’homme d’affaires Marouane Mabrouk, condamné à 14 ans de prison.

Il lui est reproché des faits d’appropriation de fonds publics et leur transfert sous diverses formes, ainsi que des faits de blanchiment d’argent. Les charges retenues à son encontre comprennent également l’abus de fonction ou d’influence par un membre d’une société à participation publique, ayant permis à des tiers d’obtenir des avantages indus, au détriment de l’administration.

Ce dossier s’inscrit dans le cadre de soupçons de corruption au sein d’une entreprise mobilisant des capitaux publics, liés à des pratiques frauduleuses présumées dans sa gestion.