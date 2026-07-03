Kerkouane : Une fillette de 8 ans emportée par les flots

Un instant de joie partagée en famille s’est mué en cauchemar sur une plage de Kerkouane, dans le gouvernorat de Nabeul. Ce mercredi 1er juillet 2026, une enfant de huit ans a trouvé la mort, happée par un courant marin alors qu’elle se laissait porter sur une bouée, impuissante face aux yeux de sa mère qui assistait à la scène sans pouvoir intervenir à temps.

Ce jour-là, la mer était pourtant loin d’être clémente. Des vents d’une rare violence avaient poussé les autorités à multiplier les appels à la prudence, sachant que de telles rafales peuvent engendrer des courants traîtres, dangereux même tout près du bord.

C’est sur les ondes de Diwan FM que la mère, la voix étranglée par l’émotion, a livré le récit de cette scène qui la hantera à jamais. Elle explique qu’elle nageait aux côtés de sa fille, cette dernière juchée sur une bouée, leurs mains solidement nouées l’une à l’autre. Puis, en un éclair, la petite fille a perdu sa prise. Le courant l’a aussitôt aspirée vers le large.

« J’ai nagé derrière elle, je voulais la rattraper, mais le courant était plus fort que moi », confie-t-elle.

Un baigneur présent sur les lieux a lui aussi tenté de rejoindre l’enfant à la nage, en vain — la force de l’eau a eu raison de ses efforts également. Quant à la mère, refusant de renoncer, elle a continué à nager jusqu’à l’épuisement total, contrainte de faire demi-tour pour ne pas se noyer à son tour. « J’ai failli disparaître moi aussi », a-t-elle raconté, submergée par la douleur.

De retour sur le sable, elle a couru en hurlant pour trouver du secours, en vain, aucun maître-nageur n’était présent aux abords. Le temps que la Protection civile et la Garde nationale n’arrivent sur place, il n’y avait plus rien à faire : la fillette s’était déjà évanouie sous les eaux.