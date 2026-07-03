Recul du décrochage scolaire, hausse du budget de l’Éducation : ce que révèle le Plan de développement 2026-2030

Le phénomène de l’échec et de l’abandon scolaire au collège s’est nettement atténué ces dernières années, d’après les données couvrant la période 2020-2024, intégrées au projet de Plan de développement 2026-2030 actuellement soumis au Parlement.

Les indicateurs sectoriels témoignent en effet d’une progression notable à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, avec une diminution constante des redoublements et des sorties prématurées du système scolaire, conjuguée à un renforcement des moyens financiers alloués au secteur.

D’après ce document, le taux de redoublement au collège a chuté de près de 20% en 2020-2021 à 13,3% en 2023-2024. Sur cette même période, le décrochage scolaire est passé de 9,3% à 7,5%. Du côté du primaire, l’abandon des études a également reculé, s’établissant à 0,8% contre 1,2% précédemment.

L’enveloppe budgétaire dédiée à l’Éducation a quant à elle connu une hausse substantielle, passant de 6 743 millions de dinars à 8 064 millions de dinars sur l’exercice 2023-2024 — une progression qui illustre l’effort public consenti et ses retombées sur les résultats du secteur.

Les filières scientifiques boudées par les élèves

Le rapport met également en évidence une reconfiguration des choix d’orientation des élèves : les filières Économie et gestion ainsi que Sciences de l’informatique gagnent du terrain, tandis que la section Mathématiques voit ses effectifs diminuer.

Sur le plan des infrastructures, le nombre d’établissements scolaires est passé de 6 039 en 2022 à 6 074 en 2025, soit l’ouverture de 35 nouvelles structures en trois ans. Le document précise que cette dynamique vise à instaurer un système éducatif à la fois innovant, équitable et garantissant l’égalité des chances pour tous les élèves.

Parmi les autres avancées mentionnées figurent la généralisation de l’année préparatoire au sein des écoles publiques, la modernisation des infrastructures scolaires, la refonte des programmes ainsi que le développement de l’éducation préscolaire.

Le ministère de l’Éducation a par ailleurs introduit de nouvelles méthodes pédagogiques, axées notamment sur un renforcement de l’enseignement des langues étrangères et des compétences de vie. À cela s’ajoutent la consolidation de la formation continue des enseignants, la révision des contenus de la licence nationale en éducation, ainsi que le développement d’une plateforme dédiée à l’enseignement et à la formation à distance.

Concernant la transformation numérique, le ministère a déployé une plateforme numérique à destination des établissements scolaires, enrichi les ressources pédagogiques disponibles en ligne, et lancé une phase pilote de carte intelligente destinée aux services de transport, d’hébergement et de restauration scolaires — un dispositif dont la généralisation progressive pourrait être envisagée par la suite.