Affaire Marouane Mabrouk : Mehdi Ben Gharbia acquitté en appel

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a prononcé, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026, l’acquittement de l’ancien ministre Mehdi Ben Gharbia dans l’affaire relative au dégel des avoirs de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk.

Pour rappel, en première instance, le 2 mars 2026, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis avait condamné Mehdi Ben Gharbia à six ans de prison, aux côtés de l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed, de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk, ainsi que de plusieurs anciens ministres et hauts responsables.

Ce dossier concerne la décision de dégeler les avoirs de Marouane Mabrouk, prise à l’issue d’un conseil ministériel restreint tenu en janvier 2018. Les poursuites visaient notamment des accusations d’exploitation par un agent public de sa fonction afin de procurer un avantage indu à autrui, ainsi que de préjudice causé à l’administration et de participation à ces infractions.

Le jugement de première instance avait également condamné à six ans de prison les anciens ministres Mabrouk Korchid, Ridha Chalghoum, Mohamed Anouar Maarouf et Khemaies Jhinaoui, de même que l’ancien directeur général d’Al Karama Holding, Adel Grar, et l’ancien conseiller économique Lotfi Ben Sassi. Le tribunal avait par ailleurs infligé des amendes de 800 millions de dinars aux condamnés et ordonné la restitution solidaire de ce même montant.

L’acquittement de Mehdi Ben Gharbia s’inscrit dans le cadre de l’examen en appel de cette affaire, dont les autres décisions rendues par la Cour n’ont pas encore été précisées.