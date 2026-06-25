Affaire Khayam Turki : le jugement dans les dossiers fiscaux mis en délibéré jusqu’au 2 juillet

La Chambre pénale spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce jeudi, de mettre en délibéré plusieurs dossiers fiscaux impliquant l’homme d’affaires et activiste politique Khayam Turki.

Le jugement sera rendu lors d’une audience fixée au 2 juillet prochain.

Pour rappel, la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis avait condamné Khayam Turki à quatorze ans de prison pour blanchiment d’argent, en lien avec l’exploitation des caractéristiques de son activité professionnelle et sociale, ainsi que pour escroquerie.

Il convient également de noter que Khayam Turki est actuellement détenu dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État 1 », pour laquelle il a été condamné à 45 ans de prison et à une amende de 100 mille dinars.