Volailles : une chute des prix qui inquiète la filière, selon Ibrahim Nefzaoui

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles, Ibrahim Nefzaoui, a tiré la sonnette d’alarme sur les répercussions de la forte baisse des prix des viandes de volaille et de leurs dérivés, estimant qu’elle risque de décourager les éleveurs et de provoquer, à terme, une possible pénurie du produit sur le marché.

S’exprimant sur les ondes de Diwan FM, il a appelé l’ensemble des acteurs de la filière des viandes blanches à engager un dialogue afin de définir une stratégie commune permettant de surmonter les pertes enregistrées aux différents niveaux de la chaîne de production et de distribution.

Selon lui, le prix de la volaille a chuté à environ 6 500 millimes le kilogramme, tandis que le poulet vivant se négocie actuellement à près de 3 dinars.

Le responsable attribue ce recul à une offre abondante sur le marché, conséquence d’une forte production, conjuguée à une baisse de la demande des consommateurs.