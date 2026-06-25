Ebola et Hanta : aucun cas enregistré en Tunisie, selon le Dr Riadh Daghfous

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Dr Riadh Daghfous, a indiqué jeudi qu’aucun cas d’atteinte par les virus Ebola ou Hanta n’a été enregistré en Tunisie depuis la mise en place, en mai 2026, du protocole de contrôle sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres. Il a expliqué cette situation par la faible propagation de ces virus, en particulier du virus Ebola, qui vient de faire son apparition en France avec un seul cas importé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Daghfous a précisé qu’en vertu de ce protocole sanitaire préventif, chaque voyageur est pris en charge individuellement selon les spécificités de sa zone d’origine et le degré de propagation des épidémies concernées. Il a ajouté que la Tunisie a mis en place des centres d’hébergement ainsi que deux centres sanitaires chargés des analyses de laboratoire, à savoir l’Institut Pasteur et l’hôpital militaire de Tunis, dans le respect de mesures sanitaires strictes et rigoureuses.

Il a tenu à rassurer les Tunisiens en soulignant que la zone de propagation de ces virus reste très limitée à l’échelle mondiale, citant l’exemple de la République démocratique du Congo, qui a enregistré plus de mille cas d’Ebola, contre une vingtaine de cas en Ouganda.

Le responsable avait par ailleurs précisé, dans une déclaration antérieure à l’agence TAP, que ce protocole sanitaire vise à vérifier l’état de santé des voyageurs avant leur entrée sur le territoire tunisien, à travers une prise de température et un test PCR.

Selon lui, la Tunisie a également prévu des espaces de confinement en cas d’infection, et assurera la prise en charge du transport des voyageurs depuis les points de passage jusqu’aux centres de confinement, avec la mobilisation d’un personnel qualifié sur place.

Pour rappel, la Tunisie a décidé, depuis le vendredi 22 mai dernier, de renforcer le contrôle sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres, avec une application stricte des protocoles de prévention.