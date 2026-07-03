Baignade : la Protection civile appelle à la prudence face aux vagues et aux vents forts

La Protection civile a appelé, ce vendredi 3 juillet 2026, à éviter la baignade en cas de vents forts et de vagues importantes, une situation représentant un danger réel pour la sécurité des estivants.

Dans un communiqué publié par le porte-parole de la Protection civile, l’institution a précisé qu’en cas de personne en situation de danger ou de tout autre incident, il convient de contacter immédiatement la Protection civile au numéro 198.

Elle a par ailleurs appelé au respect des consignes de sécurité, soulignant que cela contribue à la protection des vies humaines.