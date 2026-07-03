Récolte céréalière : 60% des travaux achevés, Béja en tête avec 8 millions de quintaux collectés

Le taux d’avancement de la campagne de moisson, à l’échelle nationale, avoisine actuellement 60%, selon les précisions apportées par Wissem Maaoui, sous-directeur à la direction de l’Approvisionnement de l’Office national des céréales.

Ce vendredi 3 juillet 2026, le responsable a indiqué que les quantités de céréales collectées atteignent près de 8 millions de quintaux, alors que la production totale de la saison est attendue à un niveau proche de celui de l’an dernier, qui s’élevait à 11,8 millions de quintaux.

Invité de l’émission « Yawm Saïd » sur les ondes de la Radio nationale, Wissem Maaoui a précisé qu’un tiers des quantités collectées, soit 2,7 millions de quintaux, a déjà été évacué afin de réduire la pression et l’engorgement au niveau des centres de collecte.

Il a par ailleurs souligné que les centres de collecte de céréales sont répartis entre les différentes régions productrices, à l’instar de Béja, Jendouba, Kairouan, Bizerte, Zaghouan et le Cap Bon. Cette saison, les gouvernorats du Kef et de Siliana ont été renforcés en centres de collecte supplémentaires, compte tenu de l’importance de leur récolte.

Le responsable de l’Office des céréales a également indiqué que le gouvernorat de Béja occupe actuellement la première place en matière de quantités collectées, suivi par celui du Kef, tout en relevant l’émergence de nouveaux gouvernorats producteurs de céréales, comme Sidi Bouzid et Gafsa, grâce au recours aux superficies irriguées.

Pour rappel, les services concernés du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avaient lancé, en mai dernier, en coordination avec les différentes structures nationales et régionales, un plan d’action global destiné à assurer la réussite de la campagne de moisson et de collecte des céréales pour la saison 2026.