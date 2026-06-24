Le ministre de l’Équipement reçoit une délégation de la Banque européenne d’investissement

24-06-2026

Le ministre de l’Équipement, de l’Habitat, chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Salah Zouari, a reçu ce mardi 23 juin 2026, au siège du ministère, une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le point sur les projets d’infrastructure et de voirie

Cette rencontre a été consacrée au suivi de l’état d’avancement des projets financés par la BEI dans les domaines de l’infrastructure et des routes, ainsi qu’à l’examen des moyens permettant d’accélérer le rythme de leur réalisation et de lever les difficultés qui entravent leur exécution.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur général des Ponts et Chaussées, ainsi que de la responsable de l’unité de suivi des projets financés par la Banque européenne d’investissement.

Un partenariat stratégique réaffirmé

À cette occasion, le ministre a souligné l’importance du partenariat stratégique liant la Tunisie à la Banque européenne d’investissement, ainsi que son rôle dans l’accompagnement des projets d’infrastructure jugés prioritaires.

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