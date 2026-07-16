Affaire Rahma Lahmar : Mehdi Ben Gharbia libéré sur ce dossier, mais reste détenu

La dixième chambre d’accusation près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce mercredi 15 juillet 2026, la libération d’office de l’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia dans le cadre de l’affaire liée au meurtre de Rahma Lahmar, jeune femme employée dans l’une des sociétés dont il était actionnaire.

Cette décision intervient après que la chambre a constaté que l’intéressé avait atteint la durée maximale légale de détention provisoire prévue par la loi, soit quatorze mois, un mandat de dépôt ayant été émis à son encontre dans ce dossier dès mai 2025.

Pour rappel, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis avait émis ce mandat de dépôt en exécution d’une décision de la chambre d’accusation ordonnant l’ouverture de poursuites et l’émission de mandats à l’encontre de plus de trente personnes dans cette affaire, dont l’enquête remonte à 2020. L’instruction porte sur des accusations particulièrement lourdes, notamment d’homicide volontaire avec préméditation, de viol et de vol. Les avocats de Mehdi Ben Gharbia avaient toujours affirmé que leur client n’avait « rien à voir avec cette histoire ». L’information judiciaire se poursuit désormais dans ce dossier.

Il convient de préciser que cette libération ne concerne que l’affaire Rahma Lahmar : Mehdi Ben Gharbia demeure détenu, ayant été condamné le 2 mars 2026 à six ans de prison dans une affaire distincte de corruption.