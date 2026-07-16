Coupures d’électricité : CONECT plaide pour le stockage d’énergie renouvelable

Le Groupement professionnel des énergies renouvelables, relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), a affirmé que les systèmes d’autoproduction d’énergie associés à des dispositifs de stockage constitueront un pilier essentiel pour renforcer la résilience du système électrique national et limiter les répercussions des coupures de courant.

Selon un communiqué du Groupement, ces solutions permettront aux consommateurs d’utiliser l’énergie stockée en cas de besoin et de réduire la pression sur le réseau électrique, notamment pendant les périodes de forte demande, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’approvisionnement en électricité et à renforcer la sécurité énergétique du pays.

Un accueil favorable aux récentes déclarations de l’ANME

Le Groupement s’est par ailleurs félicité des récentes déclarations du directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Nafaa Baccari, concernant l’orientation vers l’adoption de solutions de stockage de l’électricité dans les foyers. Il estime que cette démarche constitue une étape stratégique susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de l’autoproduction énergétique en Tunisie.

Il a appelé l’ANME ainsi que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) à accélérer la finalisation des cadres technique et réglementaire nécessaires à l’entrée en vigueur de ce dispositif dans les meilleurs délais, une mesure qui permettrait aux citoyens comme aux entreprises de bénéficier des avantages du stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires.

Des mesures incitatives réclamées

Le Groupement a enfin appelé les autorités de tutelle à adopter un ensemble de mesures incitatives afin d’encourager les citoyens à investir dans ces équipements, notamment :