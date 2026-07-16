STEG : les coupures d’électricité liées à la hausse des températures, impossibles à programmer à l’avance

La directrice de l’administration commerciale et du marketing à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Hind Ennaifer, a affirmé que les coupures périodiques d’électricité restaient directement liées à la poursuite de la hausse des températures et au niveau de consommation, soulignant qu’il est impossible de programmer ces coupures à l’avance, compte tenu de la forte pression exercée sur le réseau.

Elle a précisé que si les températures continuent d’augmenter et que la demande dépasse la production, la STEG poursuivra les coupures périodiques du courant électrique.

Dans une intervention téléphonique ce jeudi 16 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Hind Ennaifer a expliqué que ce recours au délestage constitue une mesure d’urgence destinée à éviter tout dysfonctionnement de la chaîne électrique ainsi qu’une coupure totale du courant, tout en garantissant la continuité de l’approvisionnement dans l’ensemble des régions.

Elle a indiqué que toutes les catégories de clients, particuliers comme industriels, dans l’ensemble des régions du pays, sont concernées par ces coupures périodiques, révélant que la demande enregistrée aux heures de pointe dépassait de 30% la consommation habituelle, en raison de l’utilisation massive des climatiseurs.

La responsable a appelé à rationaliser la consommation, en particulier durant la période de pointe, comprise entre 13h00 et 17h00.

Une procédure pour les appareils endommagés

Concernant les dommages causés aux appareils électriques de nombreuses familles et commerces, Hind Ennaifer a invité les personnes concernées à déposer une demande auprès de la STEG dans un délai de 48 heures, en précisant l’heure exacte à laquelle le dommage est survenu.

Elle a indiqué que les équipes de maintenance et les équipes spécialisées de la société, en coordination avec une compagnie d’assurance, procèdent actuellement à l’étude des dossiers déposés.

Elle a enfin souligné que l’ensemble des services de la STEG restaient mobilisés et travaillaient sans relâche, 24 heures sur 24, afin de garantir l’approvisionnement en électricité.