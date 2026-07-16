Mohamed Ali Nafti présente les condoléances de la Tunisie à l’émir du Qatar

16-07-2026

Sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présenté, ce 15 juillet 2026, au Palais de Lusail à Doha, ses condoléances à Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, émir du Qatar, à la suite du décès de l’ancien émir, le cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Lors de cette cérémonie, le ministre a transmis à l’émir les condoléances attristées du président de la République, ainsi que ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt et au peuple qatari, rappelant à cette occasion les qualités de l’Émir Père et son rôle historique dans l’édification du développement moderne du Qatar et de sa prospérité.

Mohamed Ali Nafti a également salué la contribution du défunt à la consolidation des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Qatar dans divers domaines, tout en rappelant les sentiments d’affection et de respect qu’il portait à l’égard de la Tunisie, de ses dirigeants et de son peuple.

De son côté, l’émir du Qatar a chargé le ministre de transmettre au président de la République ses salutations les plus chaleureuses ainsi que l’expression de la gratitude de sa famille, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer davantage les relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples frères.

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