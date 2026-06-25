Affaire Saadia Mosbah : la LTDH et plusieurs organisations dÃ©noncent une Â«Â criminalisationÂ Â» de l’action associative

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), ainsi que plusieurs associations et partis politiques, ont dÃ©noncÃ©, dans un communiquÃ© publiÃ© jeudi 25 juin 2026, la condamnation de la militante des droits humains et prÃ©sidente de l’association Mnemty, Saadia Mosbah, y voyant une nouvelle Ã©tape dans ce qu’ils qualifient de criminalisation de l’action associative et de la dÃ©fense des droits humains.

Selon les signataires, la confirmation de la peine de huit ans de prison ne viserait pas seulement Saadia Mosbah elle-mÃªme, mais aussi les valeurs qu’elle dÃ©fend Ã travers son engagement contre le racisme, en faveur de l’Ã©galitÃ©, de la solidaritÃ© et de la dignitÃ© humaine. Ils estiment que cette condamnation s’inscrit dans un contexte qu’ils jugent marquÃ© par la banalisation du discours de haine et par des campagnes de stigmatisation visant les migrants originaires d’Afrique subsaharienne, ainsi que les personnes qui leur apportent assistance.

Le communiquÃ© affirme que Saadia Mosbah avait choisi de soutenir les migrants subsahariens Ã un moment charniÃ¨re, aprÃ¨s le discours prÃ©sidentiel du 21 fÃ©vrier 2023 sur la migration irrÃ©guliÃ¨re, dÃ©claration que les organisations signataires estiment avoir favorisÃ© une montÃ©e des discours racistes et des violences, tant Ã l’encontre des migrants que des Tunisiens noirs.

Les dÃ©fenseurs des droits des migrants auraient ensuite Ã©tÃ© visÃ©s par des campagnes de diffamation, ayant progressivement dÃ©bouchÃ© sur des poursuites judiciaires contre plusieurs associations actives dans ce domaine. Les signataires soutiennent par ailleurs que l’affaire visant Saadia Mosbah revÃªt un caractÃ¨re politique, rappelant que son arrestation, le 6 mai 2024, est survenue le jour mÃªme oÃ¹ le prÃ©sident de la RÃ©publique avait renouvelÃ© ses critiques envers certaines associations lors d’une rÃ©union du Conseil de sÃ©curitÃ© nationale.

Ils estiment en outre que les Ã©lÃ©ments prÃ©sentÃ©s par la dÃ©fense dÃ©montreraient l’absence de fondement des accusations retenues contre la militante, et dÃ©noncent les campagnes de dÃ©nigrement et les propos racistes dont elle aurait fait l’objet pendant plusieurs mois. Ils appellent enfin les organisations, partis politiques et acteurs de la sociÃ©tÃ© civile Ã faire front contre le racisme et toutes les formes de discrimination, tout en rÃ©affirmant leur solidaritÃ© avec Saadia Mosbah, dont la condamnation, selon eux, ne remet pas en cause le parcours militant ni l’engagement en faveur des droits humains.

Rappel des faits judiciaires

La chambre criminelle prÃ¨s la Cour d’appel de Tunis a confirmÃ©, mardi 23 juin 2026, le jugement de premiÃ¨re instance condamnant la prÃ©sidente de l’association Mnemty, Saadia Mosbah, Ã huit ans de prison ainsi qu’Ã une amende de 120 mille dinars. La Cour a par ailleurs prononcÃ© un non-lieu en faveur de trois membres de l’association, tandis que quatre autres accusÃ©s ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã deux ans de prison avec sursis.

Saadia Mosbah et plusieurs membres de l’association Ã©taient poursuivis dans une affaire portant notamment sur des accusations d’enrichissement illicite et d’autres infractions financiÃ¨res. L’affaire remonte Ã mai 2024 : quelques heures aprÃ¨s une rÃ©union du Conseil de sÃ©curitÃ© nationale consacrÃ©e notamment Ã la question migratoire, au cours de laquelle le prÃ©sident de la RÃ©publique avait renouvelÃ© ses critiques envers certaines organisations actives dans ce domaine, Saadia Mosbah avait Ã©tÃ© interpellÃ©e puis placÃ©e en dÃ©tention.

Liste des signataires

Outre la LTDH, le communiquÃ© a Ã©tÃ© signÃ© par la Campagne contre la criminalisation de l’action civile, l’association Beity, l’association Aswat Nissa, l’Association tunisienne pour les droits et les libertÃ©s, l’association Nachaz, l’association Intersection pour les droits et les libertÃ©s, le Forum du Renouveau, l’organisation Al Bawsala, Avocats Sans FrontiÃ¨res Tunisie, l’association Al Khatt, Amnesty International Tunisie, Legal Agenda, l’Organisation tunisienne contre la torture, la Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort, l’Association tunisienne des femmes dÃ©mocrates, la FÃ©dÃ©ration des Tunisiens pour une citoyennetÃ© des deux rives, le ComitÃ© pour le respect des libertÃ©s et des droits de l’Homme en Tunisie et le RÃ©seau euro-mÃ©diterranÃ©en des droits de l’Homme. Les partis Al Joumhouri, des Travailleurs et Al Qotb figurent Ã©galement parmi les signataires.