Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sormais rÃ©cupÃ©rer leur mot de passe par SMS

Les opÃ©rations d’orientation universitaire destinÃ©es aux admis au baccalaurÃ©at 2026 se dÃ©rouleront exclusivement en ligne, via le site www.orientation.tn, Ã l’aide d’un mot de passe confidentiel attribuÃ© individuellement Ã chaque candidat, a annoncÃ© mercredi le ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiquÃ© diffusÃ© sur sa page officielle, le ministÃ¨re prÃ©cise que ce mot de passe ne peut Ãªtre obtenu que par SMS, en envoyant un message au 85000 Ã partir du mercredi 24 juin 2026. L’envoi doit impÃ©rativement se faire depuis le numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone mobile dÃ©clarÃ© lors de l’inscription Ã l’examen du baccalaurÃ©at 2026 auprÃ¨s du ministÃ¨re de l’Ã‰ducation.

Le message doit respecter le format suivant : Â«Â pwdÂ Â», suivi d’un espace, puis du numÃ©ro de baccalaurÃ©at du candidat, composÃ© de six chiffres.