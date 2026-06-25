Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sormais rÃ©cupÃ©rer leur mot de passe par SMS

25-06-2026
Service - sms - pass - vaccinal

Les opÃ©rations d’orientation universitaire destinÃ©es aux admis au baccalaurÃ©at 2026 se dÃ©rouleront exclusivement en ligne, via le site www.orientation.tn, Ã  l’aide d’un mot de passe confidentiel attribuÃ© individuellement Ã  chaque candidat, a annoncÃ© mercredi le ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiquÃ© diffusÃ© sur sa page officielle, le ministÃ¨re prÃ©cise que ce mot de passe ne peut Ãªtre obtenu que par SMS, en envoyant un message au 85000 Ã  partir du mercredi 24 juin 2026. L’envoi doit impÃ©rativement se faire depuis le numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone mobile dÃ©clarÃ© lors de l’inscription Ã  l’examen du baccalaurÃ©at 2026 auprÃ¨s du ministÃ¨re de l’Ã‰ducation.

Le message doit respecter le format suivant : Â«Â pwdÂ Â», suivi d’un espace, puis du numÃ©ro de baccalaurÃ©at du candidat, composÃ© de six chiffres.

Fil d'actualitÃ©s

Affaire Saadia Mosbah : la LTDH et plusieurs organisations dÃ©noncen

25-06-2026

Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sor

25-06-2026

Formation professionnelle : un taux d’insertion de 100% selon

25-06-2026

Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s

25-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le r
High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

Affaire Saadia Mosbah : la LTDH et plusieurs organisations dÃ©noncent une Â«Â cr

25-06-2026

Orientation universitaire 2026 : les candidats au bac peuvent dÃ©sormais rÃ©cupÃ

25-06-2026

Formation professionnelle : un taux d’insertion de 100% selon le ministre

25-06-2026

Bulletin mÃ©tÃ©o : ciel nuageux et orages locaux attendus cet aprÃ¨s-midi, tempÃ

25-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025