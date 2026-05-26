Aïd Al-Adha : le ministère de l’Agriculture mobilise des vétérinaires dans toutes les régions

Une permanence vétérinaire publique et privée est mise en place pour accompagner les citoyens lors de l’abattage rituel.

À l’approche de l’Aïd Al-Adha, célébré cette année mercredi 27 mai 2026, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la mobilisation de médecins vétérinaires des secteurs public et privé dans l’ensemble des régions du pays. Ces professionnels seront disponibles pour répondre aux questions des citoyens et les conseiller en cas d’anomalie constatée sur la viande ou les abats.

Le ministère a par ailleurs appelé à un strict respect des règles d’hygiène lors de l’abattage, dans le but de préserver la santé publique et de garantir la sécurité sanitaire alimentaire.