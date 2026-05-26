Tunisie-Inde : vers un partenariat concret dans la santé numérique et l’industrie pharmaceutique

Le ministre de la Santé a reçu l’ambassadrice indienne pour donner une impulsion nouvelle à la coopération sanitaire bilatérale.

Le ministre de la Santé, le Dr Mustafa Ferjani, a reçu ce lundi 25 mai 2026 l’ambassadrice de la République de l’Inde en Tunisie, le Dr Divyani Uttam Khobragade, dans le cadre d’entretiens axés sur la concrétisation de la coopération sanitaire entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur plusieurs domaines à fort potentiel : santé numérique, intelligence artificielle, télémédecine, industrie pharmaceutique, formation, recherche scientifique, tourisme médical et investissement dans le secteur de la santé.

Le ministre a réaffirmé la volonté de la Tunisie de mettre la technologie au service du citoyen, en particulier à travers le projet d’hôpital numérique, qui vise à rapprocher les services spécialisés des régions intérieures du pays et à renforcer l’équité sanitaire et la qualité des soins. La coopération avec l’Inde dans le domaine de la fabrication de médicaments a également été mise en avant, notamment à travers le soutien au partenariat avec la Société Tunisienne des Industries Pharmaceutiques (SIPHAT), ainsi que l’élargissement des programmes de formation et de bourses au bénéfice des compétences tunisiennes.

De son côté, l’ambassadrice indienne a exprimé la disposition de son pays à développer une coopération sanitaire fondée sur le transfert d’expertise, l’innovation et des partenariats à impact direct.

Les deux parties se sont accordées sur plusieurs étapes concrètes, dont la constitution d’un groupe de travail conjoint et la préparation de deux mémorandums d’entente dans les domaines du tourisme médical et de la fabrication pharmaceutique, outre un échange d’expertises en matière de santé numérique et de télémédecine.

Le ministre a par ailleurs convié la partie indienne à prendre part à TeleHealth Connect – Tunisia 2026, rendez-vous international que la Tunisie s’apprête à accueillir dans le domaine de la santé numérique et de la télémédecine.