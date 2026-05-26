Nucléaire iranien : Rubio juge un accord encore possible malgré les frappes américaines

Le secrétaire d’État américain évoque des discussions en cours au Qatar et table sur une résolution dans les prochains jours.

En déplacement officiel en Inde, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré mardi matin qu’un accord avec l’Iran demeurait envisageable, en dépit des récentes frappes américaines contre des sites de missiles dans le sud du pays. Selon lui, des discussions se tenaient ce jour-là au Qatar, les négociations portant essentiellement sur la formulation précise du texte initial. « Cela prendra quelques jours », a-t-il estimé.

Rubio a rappelé que le président Trump avait exprimé sa volonté de parvenir à un accord, tout en laissant ouverte l’hypothèse d’un échec : « Soit il conclura un accord, soit il n’y aura aucun accord. »

Sur la question du détroit d’Ormuz, le chef de la diplomatie américaine s’est montré catégorique : la voie maritime devra rouvrir, « d’une manière ou d’une autre », qualifiant la situation actuelle d’illégale, d’insoutenable et d’inacceptable pour la communauté internationale.